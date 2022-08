Parlamentarie | Borrè minaccia Conte | “Lo Statuto è chiaro | non decidi tu Raggi incandidabile”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 agosto 2022) Acque agitate in casa M5S mentre si avvicina il giorno delle, in programma – salvo sorprese – per il prossimo 16 agosto. Nella polemica a distanza tra Virginiae Giuseppesulle modalità di composizione delle liste pentastellate interviene anche Lorenzo, l’avvocato dei ricorrenti grillini. “Sulla formazione delle listedice di metterci la faccia, ma rischia di sbatterla contro il regolamento del Comitato di garanzia” nel quale siede la stessa, spiega il legale, interpellato dall’Adnkronos. All’ex sindaca di Roma, che ha chiesto “trasparenza” e “regole chiare” per leonline,ha risposto piccato invitando“a non agitare la comunità 5 Stelle” e ribadendo che la ...