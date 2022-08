Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Sto bene | domani voglio raggiungere un grande tempo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022)conquista confacilità la finale dei 100 rana agli Europei di2022. Nella piscina del Foro Italico di Roma l’azzurro classe 1999 domina nella seconda semifinale e chiude davanti a tutti in 58.44,che gli vale il primo posto assoluto. Quintocomplessivo invece per l’altro italiano in gara Federico Poggio. “Sto, non ho visto la gara di Arno (Kamminga, autore del secondogenerale, ndr) in realtà, ma comunque pensavo a me stesso – ha affermato il nativo di Varese subito dopo la gara ai microfoni di Sky Sport -. Oggi pomeriggio ho fatto meglio rispetto a questa mattina. Avevo detto che sarebbe stata una gara diversa e così è stato. Volevo replicare quanto avevo fatto nella semifinale ai Mondiali e ce ...