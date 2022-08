LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: tocca al team sprint maschile con i giovani azzurri in gara (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 La prima a partire sarà la giovane Italia: Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano. Obiettivo ovviamente quello di entrare nella top-8, con un occhio verso il futuro. 16.23 A breve toccherà agli uomini. Sono dieci le nazionali iscritte, avanzeranno al primo turno solamente le migliori otto, con dunque il taglio di due. 16.21 Germania (Hinze, Grabosch e Friedrich) che dunque si aggiudica questa qualificazione davanti ad Olanda e Francia. Come detto, tutte le squadre avanzano al primo turno di domani. 16.20 Le campionesse del mondo non sbagliano e volano al comando: 38.097 a 56.697 km/h. 16.17 Ora la Germania. 16.15 Paesi Bassi che vanno, come previsto, al comando: 38.492, a 56.115 km/h di media. 16.12 Anche la Polonia è vicinissima: terza in 39.029. Sarà una bella battaglia per le medaglie, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 La prima a partire sarà la giovane Italia: Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Daniele Napolitano. Obiettivo ovviamente quello di entrare nella top-8, con un occhio verso il futuro. 16.23 A breve toccherà agli uomini. Sono dieci le nazionali iscritte, avanzeranno al primo turno solamente le migliori otto, con dunque il taglio di due. 16.21 Germania (Hinze, Grabosch e Friedrich) che dunque si aggiudica questa qualificazione davanti ad Olanda e Francia. Come detto, tutte le squadre avanzano al primo turno di domani. 16.20 Le campionesse del mondo non sbagliano e volano al comando: 38.097 a 56.697 km/h. 16.17 Ora la Germania. 16.15 Paesi Bassi che vanno, come previsto, al comando: 38.492, a 56.115 km/h di media. 16.12 Anche la Polonia è vicinissima: terza in 39.029. Sarà una bella battaglia per le medaglie, ...

