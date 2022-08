“Letta è una figurina, lo burlano come a scuola”. Anche il comico Vergassola boccia il leader Pd (Di giovedì 11 agosto 2022) Il comico professionista boccia il comico diLettante, Dario Vergassola demolisce Enrico Letta con ironia ma con un giudizio lapidario: “Ormai è una figurina, si burlano di lui come a scuola. Detto da un satiro che si professa di sinistra è un giudizio pesante, che forse non oserà ripetere in Rai o da Fazio ma che dà il quadro esatto della confusione che regna su quel fronte. Dario Vergassola, in una lunga intervista alla Stampa, ne ha per tutti, sia chiaro. Ma quando gli chiedono della destra ammette: “Io non la voterei, ma il mio problema, per me che sono di sinistra, è la sinistra…”. Gelmini e Brunetta nel mirino Vergassola demolisce i politici in toto ma è col Pd che ha il dente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilprofessionistaildinte, Dariodemolisce Enricocon ironia ma con un giudizio lapidario: “Ormai è una, sidi lui. Detto da un satiro che si professa di sinistra è un giudizio pesante, che forse non oserà ripetere in Rai o da Fazio ma che dà il quadro esatto della confusione che regna su quel fronte. Dario, in una lunga intervista alla Stampa, ne ha per tutti, sia chiaro. Ma quando gli chiedono della destra ammette: “Io non la voterei, ma il mio problema, per me che sono di sinistra, è la sinistra…”. Gelmini e Brunetta nel mirinodemolisce i politici in toto ma è col Pd che ha il dente ...

