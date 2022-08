''Infortunato o no'' sempre con stile: Pogba mostra la nuova acconciatura (Di giovedì 11 agosto 2022) Paul Pogba si è rivolto ad Ahmed AlsanawI, barbiere molto amato dalle stelle del calcio, per dare una rinfrescata al suo taglio: \''Injured or not, ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Paulsi è rivolto ad Ahmed AlsanawI, barbiere molto amato dalle stelle del calcio, per dare una rinfrescata al suo taglio: \''Injured or not, ...

Pietro646673512 : @Ledbowski @rprat75 Certo. Allora ciò vale sempre, universalmente: e non si può dire “se curry non si fosse infortu… - Claplaz : @Bubu_Inter Non credo si tratti di odio, semplicemente di un bilancio costi/benefici. L’Inter lo ha tenuto in forma… - achiconf : @keybianconera @CampiMinati Solite scuse allegriane.Dybala?Ma se con Pirlo è stato quasi sempre infortunato e infat… - Alessio95983803 : @Bubu_Inter Perché quando andava in nazionale si impegnava di più soprattutto nelle partite che non contavano nulla… - Manu83449580 : @cliexit_ @Tractor220510 Non esageriamo. Ha fatto mesi della stagione a salvarci io culo ed essere il migliore in c… -