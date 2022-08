Europei di nuoto, prima medaglia per l’Italia: azzurre argento nel sincro (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – prima medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di nuoto 2022 in corso al Foro Italico di Roma. La Nazionale azzurra di nuoto sincronizzato chiude al 2° posto la finale Squadra tecnico dell’artistico. Oro all’Ucraina, bronzo per la Francia. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio ottengono 90.3772 (27.4000 l’esecuzione, 27.4000 di impressione artistica 35.5772 gli elementi). Davanti a loro solo l’Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) –perai Campionatidi2022 in corso al Foro Italico di Roma. La Nazionale azzurra dinizzato chiude al 2° posto la finale Squadra tecnico dell’artistico. Oro all’Ucraina, bronzo per la Francia. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli incantano sulle note di “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio ottengono 90.3772 (27.4000 l’esecuzione, 27.4000 di impressione artistica 35.5772 gli elementi). Davanti a loro solo l’Ucraina, oro con 92.5106; completa il podio la Francia, bronzo con 88.0093 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - enpaonlus : Lea e Gastone, i cani mascotte degli Europei di nuoto e il loro primo tuffo con Federica Pellegrini - La Stampa - LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - Doctor_D03 : @sophsdreams un pò di tutto: atletica, canottaggio, arrampicata, ciclismo, e non ricordo più...poi ci sono gli Europei di nuoto a Roma - FroioAnna : RT @Tempo_di_Carpi: Al via gli Europei di nuoto: Paltrinieri nello spot come Gregory Peck -