Disney supera Netflix. Il numero di abbonati alla sue piattaforme di streaming è arrivato a 221,1 milioni. Ma ora le tariffe aumenteranno (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo scarto è minimo, e forse temporaneo, ma rende abbastanza l’idea di cosa sta succedendo nel mercato delle piattaforme di streaming. Nelle ultime ore Disney+ ha annunciato i nuovi dati sui suoi abbonati: con il secondo trimestre del 2022 la piattaforma nata nel novembre 2019 è arrivata a 221,1 milioni di abbonati. Cifra che si calcola sommando anche gli utenti paganti di Hulu e ESPN+, tutti di proprietà Disney. Per 400 mila abbonati è riuscita quindi a superare Netflix, ferma invece a 220,7 milioni di sottoscrittori. Le ragioni del sorpasso, superiore anche alle aspettative degli azionisti, sono parecchie. In parte si possono trovare nei contenuti esclusivi, a partire dalle serie basate sui ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo scarto è minimo, e forse temporaneo, ma rende abbastanza l’idea di cosa sta succedendo nel mercato delledi. Nelle ultime ore+ ha annunciato i nuovi dati sui suoi: con il secondo trimestre del 2022 la piattaforma nata nel novembre 2019 è arrivata a 221,1di. Cifra che si calcola sommando anche gli utenti paganti di Hulu e ESPN+, tutti di proprietà. Per 400 milaè riuscita quindi are, ferma invece a 220,7di sottoscrittori. Le ragioni del sorpasso, superiore anche alle aspettative degli azionisti, sono parecchie. In parte si possono trovare nei contenuti esclusivi, a partire dalle serie basate sui ...

