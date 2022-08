Di Marzio: Simeone al Napoli, accordo verbale. L’operazione si fa in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Verona per Simeone. C’è l’accordo verbale. Ha vinto De Laurentiis, la trattativa si fa in prestito con diritto di riscatto. Lo rivela Gianluca Di Marzio, che aggiunge che, ovviamente, a catena è arrivato anche l’ok definitivo per Petagna al Monza. Di Marzio scrive: Si è sbloccata la trattativa tra Monza e Napoli per Andrea Petagna. La società azzurra ha dato il via libera per il trasferimento del classe 1995 in biancorosso. Il Napoli ha trovato l’accordo verbale con il Verona per Giovanni Simeone. L’argentino si trasferirà in azzurro con la formula del prestito oneroso a 3 milioni e il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è sbloccata la trattativa trae Verona per. C’è l’. Ha vinto De Laurentiis, la trattativa si fa incondi. Lo rivela Gianluca Di, che aggiunge che, ovviamente, a catena è arrivato anche l’ok definitivo per Petagna al Monza. Discrive: Si è sbloccata la trattativa tra Monza eper Andrea Petagna. La società azzurra ha dato il via libera per il trasferimento del classe 1995 in biancorosso. Ilha trovato l’con il Verona per Giovanni. L’argentino si trasferirà in azzurro con la formula deloneroso a 3 milioni e il ...

