Centrodestra è ancora in alto mare: sabato i nomi dei candidati (Di giovedì 11 agosto 2022) di Erika Noschese ancora in alto mare il Centrodestra che attende l'ok dai vertici nazionali di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per la suddivisione dei collegi prima di ufficializzare le prime candidature in provincia di Salerno. I leader dei partiti, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni stanno portando avanti le trattative ed entro la giornata di sabato dovrebbero esserci le prime ma significative novità, a partire dalla suddivisione dei collegi. Oggi a Roma è in programma l'ennesimo incontro e nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei candidati. I primi nomi sarebbero già in campo ma senza la suddivisione dei collegi è impossibile stabilire chi sarà della partita e chi, invece, dovrà rinunciare al sogno del Parlamento, ...

