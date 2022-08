Calcio | il Marocco esonera l’allenatore Halilhodzic a tre mesi dai Mondiali in Qatar

(Di giovedì 11 agosto 2022) Vahidnon è piùdella Nazionale didel. Scelta sorprendente che arriva a tredal Mondiale 2022 innonostante la qualificazione alla competizione. La Federmarocchina ha reso noto che le due parti si sono “separate consensualmente” per via di “diversità di vedute sulla preparazione della squadra per la fase finale della Coppa del Mondo“, informa la Federazione in una nota. Halihodzic, in carica da tre anni, vieneto per la terza volta in carriera prima di un Mondiale a cui si era qualificato: successe infatti lo stesso con la Costa d’Avorio nel 2010 e con il Giappone nel 2018. SportFace.

