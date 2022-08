Calabria, aumento di stipendio ai vertici della sanità: non è così che si risolleva un settore in ginocchio (Di giovedì 11 agosto 2022) Per una pubblica amministrazione efficiente, efficace, orientata al risultato servono trasparenza nell’attribuzione degli incarichi, competenza e merito. In Calabria, invece, in un settore in seria crisi da decenni, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha pensato – e in fretta e furia approvato – una “ricetta” che invece prevede l’aumento degli stipendi dei vertici della sanità calabrese. Ciò perché i direttori generali nel 2009, con la legge 19 approvata dal governo di centrosinistra, si erano visti ridurre il compenso del 20 per cento a circa 167 mila euro lordi l’anno. Adesso torneranno a guadagnare 209 mila euro. Sono d’accordo sul fatto chi ha ruoli di responsabilità e deve prendere decisioni importanti debba essere valorizzato anche in termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Per una pubblica amministrazione efficiente, efficace, orientata al risultato servono trasparenza nell’attribuzione degli incarichi, competenza e merito. In, invece, in unin seria crisi da decenni, il presidenteRegione, Roberto Occhiuto, ha pensato – e in fretta e furia approvato – una “ricetta” che invece prevede l’degli stipendi deicalabrese. Ciò perché i direttori generali nel 2009, con la legge 19 approvata dal governo di centrosinistra, si erano visti ridurre il compenso del 20 per cento a circa 167 mila euro lordi l’anno. Adesso torneranno a guadagnare 209 mila euro. Sono d’accordo sul fatto chi ha ruoli di responsabilità e deve prendere decisioni importanti debba essere valorizzato anche in termini ...

sgurz : RT @ilfattoblog: 'La prima ricetta per una sanità efficace è fare uscire fuori la politica dalla gestione...' #sanità #calabria @Angela_Cor… - Angela_Corica : RT @ilfattoblog: 'La prima ricetta per una sanità efficace è fare uscire fuori la politica dalla gestione...' #sanità #calabria @Angela_Cor… - clarissa_gmai : RT @ilfattoblog: 'La prima ricetta per una sanità efficace è fare uscire fuori la politica dalla gestione...' #sanità #calabria @Angela_Cor… - ilfattoblog : Calabria, aumento di stipendio ai vertici della sanità: non è così che si risolleva un settore in ginocchio - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La prima ricetta per una sanità efficace è fare uscire fuori la politica dalla gestione...' #sanità #calabria @Angela_Cor… -