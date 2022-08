ATP Montreal, Carlos Alcaraz ammette: “E’ la prima volta che non ho saputo gestire la pressione” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercoledì delle sorprese. Potrebbe essere ribattezzata così la giornata di ieri al Masters 1000 di Montreal, con le clamorose eliminazioni di Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, le prime tre teste di serie del torneo canadese. Il russo è forse il meno “colpevole” visto che è stato sconfitto da un Nick Kyrgios in forma eccezionale, mentre il greco è stato battuto in due set dalla speranza britannica Jack Draper. Lo spagnolo, invece, si è arreso dopo una clamorosa battaglia di oltre tre ore all’americano Tommy Paul. Un Alcaraz molto contrariato per la sua prestazione, come riporta anche il sito di Marca, che rilancia le dichiarazioni del numero quattro del mondo: “In questo momento sono arrabbiato. Ho preso decisioni sbagliate. Questo mi ha frustrato. Sono arrabbiato per non essere riuscito a tirare ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercoledì delle sorprese. Potrebbe essere ribattezzata così la giornata di ieri al Masters 1000 di, con le clamorose eliminazioni di Daniil Medvedev,e Stefanos Tsitsipas, le prime tre teste di serie del torneo canadese. Il russo è forse il meno “colpevole” visto che è stato sconfitto da un Nick Kyrgios in forma eccezionale, mentre il greco è stato battuto in due set dalla speranza britannica Jack Draper. Lo spagnolo, invece, si è arreso dopo una clamorosa battaglia di oltre tre ore all’americano Tommy Paul. Unmolto contrariato per la sua prestazione, come riporta anche il sito di Marca, che rilancia le dichiarazioni del numero quattro del mondo: “In questo momento sono arrabbiato. Ho preso decisioni sbagliate. Questo mi ha frustrato. Sono arrabbiato per non essere riuscito a tirare ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - CarloGalati : La notte di San Lorenzo che stravolge il tabellone. Per Sinner occasione importante. Ne scrivo per @Ubitennis… - OA_Sport : #TENNIS #Montreal Tante teste di serie già eliminate, ma Jannik Sinner non avrà certo sfide facili a partire dalla… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Atp Montreal e Jannik Sinner: la notte delle stelle cadenti e un tabellone chiamato desiderio - Ubitennis : Atp Montreal e Jannik Sinner: la notte delle stelle cadenti e un tabellone chiamato desiderio -