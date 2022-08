Alena Seredova si sposa! La ex di Buffon ha detto sì alla proposta di Alessandro Nasi (Di giovedì 11 agosto 2022) “I Said yes” ha scritto tra gli hashtag Alena Seredova. Dopo otto anni d’amore, durante la vacanza a Mykonos è arrivata la proposta di matrimonio dal compagno Alessandro Nasi, con cui ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. L’a ex moglie di Gigi Buffon ha condiviso la gioia della sua risposta e il web è in fermento in attesa delle sue seconde nozze. La modella ceca di 44 anni ha anche due figli dal portiere, Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12. In questi giorni Alena Seredova si trova in vacanza con tutta la famiglia in Grecia. C’è il compagno Alessandro Nasi, i tre figli e i genitori con cui condivide scatti dolcissimi. L’annuncio delle nozze è avvenuto in maniera molto discreta con poche parole e una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 agosto 2022) “I Said yes” ha scritto tra gli hashtag. Dopo otto anni d’amore, durante la vacanza a Mykonos è arrivata ladi matrimonio dal compagno, con cui ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. L’a ex moglie di Gigiha condiviso la gioia della sua risposta e il web è in fermento in attesa delle sue seconde nozze. La modella ceca di 44 anni ha anche due figli dal portiere, Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12. In questi giornisi trova in vacanza con tutta la famiglia in Grecia. C’è il compagno, i tre figli e i genitori con cui condivide scatti dolcissimi. L’annuncio delle nozze è avvenuto in maniera molto discreta con poche parole e una ...

