AEW | Battaglia durissima tra Moxley e Jericho | nel post match l’atteso ritorno di CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 11 agosto 2022) La puntata speciale di Dynamite “Quake By The Lake” ha visto affrontarsi nel main event Jone Chris, unvalido per il titolo AEW ad interim. Persi trattava inoltre del remai avuto dopo che perse il titolo AEW proprio ai danni di. Per l’occasioneè apparso nei panni del Lionheart, proprio come Mox aveva chiesto un paio di settimane fa. CMmette le cose in chiaro Un reatteso oltre 2 anni e mezzo, unche non ha certo deluso le aspettative regalando un grande spettacolo. Davvero impressionante la quantità di mosse messe a segno, i due hanno sfoderato gran parte del proprio repertorio. Inevitabile anche vedere scorrere del sangue in un ...