Zanicchi | «Meloni a Palazzo Chigi? Faccio il tifo per lei | è una donna capace e coerente»

«La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna Faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio». È quanto svela Iva Zanicchi all'Adnkronos, ammettendo senza esitazione che alle prossime elezioni voterà "sicuramente il centrodestra". Zanicchi: «Berlusconi riserva sempre delle sorprese» La cantante sulla nuova discesa in campo di Berlusconi afferma: «Berlusconi riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni. L'importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice.

