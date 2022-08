Wanda Nara | il costume è troppo piccolo | incidente bollente per la wag

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Showgirl con un fisico da urlo e in grado di mandare letteralmente in tilt il popolo del web; stiamo parlando di. Dal punto di vista professionale non possiamo non menzionare la sua partecipazione, in qualità di ospite, al programma calcistico Tiki Taka dove ha avuto una discussione piuttosto accesa con l’ex calciatore Antonio Cassano. InstagramRestando in ambito lavorativo dobbiamo, per forza di cose, sottolineare la sua esperienza al Grande Fratello Vip; in uno dei reality più importanti nel palinsesto Mediaset,ha svolto il ruolo di opinionista al fianco di Pupo. Esperienza sicuramente positiva in uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Se parliamo dinon possiamo non parlare della sua storia d’amore con Mauro Icardi, sposato nel lontano ...