Top Manager dei 5S ‘incastrato’ mentre butta la spazzatura con l’auto di servizio fuori dai cassonetti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Com’è tristemente noto, il problema dei rifiuti nella Capitale torna a farsi sentire a più riprese. Questa volta però la situazione diviene maggiormente grave per via del ruolo istituzionale ricoperto dal protagonista della vicenda. Come riportato dal quotidiano Repubblica — in possesso delle ammende — l’ex amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, lo scorso gennaio è stato multato ben tre volte dai vigili urbani dopo averto lain barba alle norme. Ad ‘incastrarlo’ le fototrappole anti ‘zozzoni’. Leggi anche: Roma, ‘zozzone’ scarica illegalmente rifiuti ingombranti: inchiodato dallefototrappolerifiutidal cassonetto condi: i fatti Siamo nel quartiere Talenti, in via Ezra Pound. Qui l’uomo — ex ...