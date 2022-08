Shock anafilattico, 45enne morto dopo punture di calabroni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 45 anni, di Claut (Pordenone) , è morto per Shock anafilattico causato dalla puntura di alcuni calabroni. L'episodio è avvenuto in un giardino di San Martino di Campagna (Aviano) . L'uomo è ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un uomo di 45 anni, di Claut (Pordenone) , èpercausato dalla puntura di alcuni. L'episodio è avvenuto in un giardino di San Martino di Campagna (Aviano) . L'uomo è ...

CarlaPapa4 : RT @SMaurizi: i #ProntoSoccorso fanno la differenza tra la vita e la morte.Personalmente, non sarei qui se due medici del #ProntoSoccorso n… - mignolodanese : @DavideBaldanza8 @MirabellaIacopo Più di così? Non vorrai andare in shock anafilattico. - UdineseTV : Punto da un calabrone, muore a causa di uno shock anafilattico - - infoitinterno : Viene punto da un calabrone, 45enne muore per shock anafilattico - infoitinterno : Tragedia in giardino, 45enne muore dopo la puntura di un calabrone per uno shock anafilattico -