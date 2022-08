San Martino | sos per il degrado che vede tutta la città

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – San, uno dei luoghi più panoramici di Napoli, è ancora nel. A denunciarlo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari del Vomero: “A distanza di quattro mesi dalla rimozione di una gru che per anni è rimasta abbandonata, nessuna delle promesse fatte all’epoca sulla riqualificazione dell’area è stata mantenuta”. Un vero peccato, anche perchè Sanè uno dei punti panoramici più famosi della, immortalato finanche da una canzone di Pino Daniele, e potrebbe avere ben altra attrattiva per i tanti turisti che quest’estate affollano Napoli. “Rimane inalterato anche il puntellamento realizzato con tiranti in legno posto lungo il muro di contenimento nei pressi dell’ingresso del castello, con erbacce e rifiuti di ogni tipo”, accusa Capodanno ...

