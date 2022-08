Ryan Giggs a processo, l’ex fidanzata: “Mi ha reso vulnerabile, ero sua schiava” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ryan Giggs sta affrontando il processo che lo vede accusato di aver aggredito l’ex fidanzata Kate Greville e la sorella minore Emma. Nel controinterrogatorio che l’ha vista protagonista in tribunale, come riporta la Bbc, Greville ha affermato di essere arrivata a sentirsi una schiava dell’ex bandiera del Manchester United ed ex ct del Galles: “Mi ha fatto sentire come se dovessi fare quello che ha detto, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. Mi ha reso vulnerabile: c’era un certo squilibrio da parte mia a causa della situazione in cui mi trovavo con il mio ex marito. Non era costantemente orribile, sapeva essere caldo e freddo: due persone diverse. Il risultato del suo comportamento ha minato la mia autostima”, ha concluso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022)sta affrontando ilche lo vede accusato di aver aggreditoKate Greville e la sorella minore Emma. Nel controinterrogatorio che l’ha vista protagonista in tribunale, come riporta la Bbc, Greville ha affermato di essere arrivata a sentirsi unadelbandiera del Manchester United ed ex ct del Galles: “Mi ha fatto sentire come se dovessi fare quello che ha detto, altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. Mi ha: c’era un certo squilibrio da parte mia a causa della situazione in cui mi trovavo con il mio ex marito. Non era costantemente orribile, sapeva essere caldo e freddo: due persone diverse. Il risultato del suo comportamento ha minato la mia autostima”, ha concluso ...

