Nasce il progetto LEINET e subito sostiene lo stralcio della norma sul docente esperto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si è tenuta l’8 Agosto la prima Assemblea del progetto culturale LEINET, alla quale hanno partecipato molte realtà presenti sul territorio nazionale. Riportiamo un comunicato stampa del progetto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si è tenuta l’8 Agosto la prima Assemblea delculturale, alla quale hanno partecipato molte realtà presenti sul territorio nazionale. Riportiamo un comunicato stampa del. L'articolo .

sbonaccini : Nasce il progetto ‘Rimini una spiaggia per tutti’: un’iniziativa nata per creare opportunità lavorative per i ragaz… - mclaudia_15 : RT @TarantaTweet: Pronti a scatenarci con i Scazzacatarante: un progetto musicale che nasce nel 1998 a Galatina, quando un gruppo di amici… - TarantaTweet : Pronti a scatenarci con i Scazzacatarante: un progetto musicale che nasce nel 1998 a Galatina, quando un gruppo di… - sciltian : RT @AdalucDe: Se nasce Il Terzo Polo, è un progetto che funziona per l'oggi e soprattutto per il domani. E io sono pronto a dare una mano c… - CapraGianfranc2 : RT @AdalucDe: Se nasce Il Terzo Polo, è un progetto che funziona per l'oggi e soprattutto per il domani. E io sono pronto a dare una mano c… -