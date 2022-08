Multe da 400 a 1600 euro se viaggi in auto così | Controlla questo prima di partire (Di mercoledì 10 agosto 2022) È tempo di vacanze e per qualcuno anche di viaggi in auto molto lunghi. Attenzione però, potresti rischiare Multe salatissime. Gomme – Multe fino a 1600 euro (Web screenshot)Si avvicina il momento di partire per le vacanze per milioni di italiani e il check up completo dell’auto è d’obbligo. Ricordati di non trascurare un dettaglio importante che potrebbe costarti Multe carissime. Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza e quest’anno come non mai gli italiani hanno investito parecchio nelle loro vacanze. Si stima infatti che almeno per 27 milioni di italiani sarà impegnata tutta la famosa quattordicesima, lo stipendio aggiuntivo dei lavori dipendenti. Per riuscire a risparmiare qualcosa e muoversi all’interno del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 agosto 2022) È tempo di vacanze e per qualcuno anche diinmolto lunghi. Attenzione però, potresti rischiaresalatissime. Gomme –fino a(Web screenshot)Si avvicina il momento diper le vacanze per milioni di italiani e il check up completo dell’è d’obbligo. Ricordati di non trascurare un dettaglio importante che potrebbe costarticarissime. Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza e quest’anno come non mai gli italiani hanno investito parecchio nelle loro vacanze. Si stima infatti che almeno per 27 milioni di italiani sarà impegnata tutta la famosa quattordicesima, lo stipendio aggiuntivo dei lavori dipendenti. Per riuscire a risparmiare qualcosa e muoversi all’interno del ...

pino616gmailco1 : In Francia ai Senatori Assenteisti Multe di 4.400 Euro al Mese, in Italia ai parlamentari assenteisti e inutili pre… - QuotidianoMotor : Il primo autovelox fisso di Ischia fa 1.400 multe in 4 giorni - motoblog : Il primo autovelox fisso di Ischia fa 1.400 multe in 4 giorni - Caterinadiiorgi : Il primo autovelox fisso di Ischia fa 1.400 multe in 4 giorni - juornoit : #Juorno #autovelox sull’isola d’Ischia, 1400 multe in 4 giorni. È record di incassi a Lacco Ameno -