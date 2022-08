Mohanad, morto investito a 11 anni in via Bartolini a Milano vicino al locale del padre: le urla e lo strazio (Di mercoledì 10 agosto 2022) La scarpa sull’asfalto e la disperazione. Un anno fa Mohanad aveva perso la mamma per infarto. Era rimasto con la sorella Rawan, che studia all’università, e papà Abdallah. Il pirata della strada ha 20 anni: si è costituito dopo la fuga, non aveva la patente Leggi su corriere (Di mercoledì 10 agosto 2022) La scarpa sull’asfalto e la disperazione. Un anno faaveva perso la mamma per infarto. Era rimasto con la sorella Rawan, che studia all’università, e papà Abdallah. Il pirata della strada ha 20: si è costituito dopo la fuga, non aveva la patente

