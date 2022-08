(Di mercoledì 10 agosto 2022) Laha da poco concluso il tour di presentazione della CX-60, la novità di Hiroshima protagonista della copertina del numero di agosto di Quattroruote. L'ammiraglia della Casa giapponese ha fatto tappa in 61 città italiane, mostrandosi a oltre 2.500 clienti durante appositi eventi a porte chiuse organizzati prima del lancio ufficiale nel mese di settembre. Il roadshow ha consentito alladi raccoglieree di registrare prevendite già superiori agli obiettivi annuali: le prenotazioni in Italia, infatti, sono state più di 600, che si aggiungono alle 11.600 in Europa e alle 6.400 in Giappone. A gennaio un diesel inedito. Oltre alla versione ibrida plug-in, la CX-60 è ordinabile anche con l'inedito motore diesel e-Skyactiv D, un sei cilindri in linea di 3.3 litri: la motorizzazione sarà disponibile ...

Quattroruote

NuovaCX - 60: già più di 600 glichiusi a fine luglio LE OFFERTE Chi deciderà di acquistareCX - 60 entro il 31 agosto potrà approfittare dell'offerta attualmente disponibile, ...Per quanto riguarda i prezzi, la nuovaCX - 60 con motore diesel mild hybrid è già ordinabile con un listino compreso tra 49,900 euro e 61.200 euro . Nonostante l'apertura degli, però, ... Mazda: ordini record per la CX-60 - Quattroruote.it La Casa di Hiroshima ha concluso il tour di presentazione della sua ammiraglia, raccogliendo 600 prenotazioni solo in Italia. A gennaio arriva anche l'inedito diesel e-Skyactiv D di 3.3 litri ...Successo di prevendite per Mazda CX-60. Oltre 600 unità ordinate in Italia, che contribuiscono al risultato raggiunto in Europa di 11.600 vetture ...