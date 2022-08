L’Ucraina meridionale tra passaporti russi | sabotaggi e minacce di controffensive

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Qualche maligno tra iche criticano l’operato di Vladimir Putin sostiene nei territori controllati della segnaletica venga prima del ripristino dell’acqua corrente e dell’elettricità. In parte è vero, ma prima di tutto perché la segnaletica è ben più facile da emendare, e secondo perché quello in Ucraina è un conflitto basato sulle identità. InsideOver.

SheiDam89 : La schiavitù è 'libertà'? – Monsanto e BlackRock stanno comprando l'Ucraina Insieme, queste società statunitensi h… - micaelaanna07 : @KovalevskyMasha @riotta Però : Un alto funzionario militare ucraino ha detto al New York Times che l'Ucraina è die… - olgagueriera : La schiavitù è 'libertà'? – Monsanto e BlackRock stanno comprando l'Ucraina Un'analisi di Elem Raznochintsky Insi… - My_Salute : Il Pentagono: la situazione nell'Ucraina orientale si è stabilizzata. L'obiettivo principale della guerra si è attu… -

InsideOver

...aerei per attacchi contro le nostre forze nel teatro",... Intanto, c'è ancora il terrore nucleare in. Kiev: "... invitando'ex presidente americano a richiamare'attenzione della ...La rivendicazioneUn alto funzionario militare ucraino ha ...aerei per attacchi contro le nostre forze nel teatro'... Questo è solo'inizio ' . L'Ucraina meridionale tra passaporti russi, sabotaggi e rischio controffensive