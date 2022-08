LIVE Sinner-Mannarino 0-1, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: si comincia in Canada! In palio il terzo turno (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Si vola ai vantaggi! Errore di rovescio di Sinner in uscita dal servizio. 40-30 Doppio fallo dell’altoatesino. 40-15 Ace centrale del classe 2001. 30-15 Prima esterna di Sinner. 15-15 Gran prima dell’azzurro. 0-15 Ottimo inizio di Mannarino che è aggressivo dalla parte del rovescio. 0-1 Gran passante di Mannarino di diritto sulla demi-volée di Sinner. 40-30 Il classe 2001 perde una solida diagonale di rovescio. 30-30 Doppio fallo del francese. 30-15 Accelerazione esplosiva di Sinner dal centro del campo. 30-0 Chiusura nei pressi della rete del classe 1988. 15-0 Diritto in corridoio dell’azzurro. 0-0 Si comincia in Canada! Batte Mannarino. INIZIO PRIMO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Si vola ai vantaggi! Errore di rovescio diin uscita dal servizio. 40-30 Doppio fallo dell’altoatesino. 40-15 Ace centrale del classe 2001. 30-15 Prima esterna di. 15-15 Gran prima dell’azzurro. 0-15 Ottimo inizio diche è aggressivo dalla parte del rovescio. 0-1 Gran passante didi diritto sulla demi-volée di. 40-30 Il classe 2001 perde una solida diagonale di rovescio. 30-30 Doppio fallo del francese. 30-15 Accelerazione esplosiva didal centro del campo. 30-0 Chiusura nei pressi della rete del classe 1988. 15-0 Diritto in corridoio dell’azzurro. 0-0 SiinBatte. INIZIO PRIMO ...

