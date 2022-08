LIVE Fognini-Rune 3-6 5-7, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il ligure cede al giovane danese (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.37 Holger Rune si impone 6-3 7-5 in 1 ora e 42 minuti di gioco ed elimina un Fabio Fognini che è mancato nella parte iniziale e finale del match. 66% la percentuale di prime di servizio messe in campo dal danese con il 74% dei punti realizzati, 67 e 73 invece le percentuali dell’azzurro. 1-5 gli ace in favore del classe 2003 n.29 ATP, che ha salvato 6 palle break su 6 (6/8 Fognini). Al prossimo turno Rune se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Lungo il lob di Fognini, finisce qui, Holger Rune avanza al secondo turno. 40-30 Dritto in rete di Fognini, match-point Rune. 30-30 Avanza Rune che porta il ligure al dritto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.37 Holgersi impone 6-3 7-5 in 1 ora e 42 minuti di gioco ed elimina un Fabioche è mancato nella parte iniziale e finale del match. 66% la percentuale di prime di servizio messe in campo dalcon il 74% dei punti realizzati, 67 e 73 invece le percentuali dell’azzurro. 1-5 gli ace in favore del classe 2003 n.29 ATP, che ha salvato 6 palle break su 6 (6/8). Al prossimo turnose la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Lungo il lob di, finisce qui, Holgeravanza al secondo turno. 40-30 Dritto in rete di, match-point. 30-30 Avanzache porta ilal dritto ...

