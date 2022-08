Dalla Svizzera all’Italia, come stanno i ghiacciai alpini (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Sono oltre 200 i ghiacciai alpini scomparsi da fine Ottocento». È l’ultima denuncia di Legambiente su come la situazione sulle alpi stia peggiorando «a ritmo inimmaginabile». Detriti e rocce sono tutto quello che rischia di restare. Una previsione già anticipata dai fatti della Marmolada, protagonista della caduta dell’enorme massa di ghiaccio che ha provocato una valanga e la morte di 11 persone. Un evento che ha fatto luce su quanto già stava accadendo da tempo: i ghiacciai si stanno ritirando da decenni e sempre più velocemente a causa del cambiamento climatico. E l’area alpina è tra le più colpite dall’aumento delle temperature. Le ripercussioni potrebbero ancora essere limitate. Gli esperti, da anni, affermano la necessità di ridurre le emissioni per poter provare a intervenire sui nostri ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Sono oltre 200 iscomparsi da fine Ottocento». È l’ultima denuncia di Legambiente sula situazione sulle alpi stia peggiorando «a ritmo inimmaginabile». Detriti e rocce sono tutto quello che rischia di restare. Una previsione già anticipata dai fatti della Marmolada, protagonista della caduta dell’enorme massa di ghiaccio che ha provocato una valanga e la morte di 11 persone. Un evento che ha fatto luce su quanto già stava accadendo da tempo: isiritirando da decenni e sempre più velocemente a causa del cambiamento climatico. E l’area alpina è tra le più colpite dall’aumento delle temperature. Le ripercussioni potrebbero ancora essere limitate. Gli esperti, da anni, affermano la necessità di ridurre le emissioni per poter provare a intervenire sui nostri ...

Corriere : Supera con il lampeggiante le auto ferme in colonna: Sgarbi multato dalla polizia svizzera - petergomezblog : Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figlia e mio… - gparagone : Possiamo anche uscire dalla NATO. Ed essere la #Svizzera del Mediterraneo. #ItalExit #LiberiDiScegliere @tg2post… - Legambiente : Al via #CarovanaDeiGhiacciai Dalla Svizzera all’Italia, come stanno i ghiacciai alpini Gli alpinisti continuano a t… - AngelinaDeG2860 : @lorenzB59 @Uther_Raffaele Io l'ho visto fare dai miei fratelli ,al rientro dalla Svizzera ma io non l'ho mai fatto… -