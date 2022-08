Dal Messico sicuri: “Ronaldo al Napoli grazie a Lozano!” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale, continua a non essere contento in quel di Manchester: il portoghese non ha giocato da titolare la prima di campionato e in precedenza, in occasione di un’amichevole, ha abbandonato lo stadio al termine del primo tempo. Queste sono solo alcune delle dimostrazioni di insofferenza da parte del calciatore ex Juventus. Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Steele/Getty Images)Difatti, continuano a circolare diversi voci sul suo conto, una notizia clamorosa giunge dal Messico, secondo Bolavip il Manchester United avrebbe proposto uno scambio al Napoli: Ronaldo più 20 milioni in cambio di Lozano. In particolare, secondo il portale messicano, sarebbe stato proprio l’allenatore dei Red Devils Ten Hag a fare il nome del Chucky, lo conosce bene in quanto ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cristiano, stella del calcio mondiale, continua a non essere contento in quel di Manchester: il portoghese non ha giocato da titolare la prima di campionato e in precedenza, in occasione di un’amichevole, ha abbandonato lo stadio al termine del primo tempo. Queste sono solo alcune delle dimostrazioni di insofferenza da parte del calciatore ex Juventus. Cristiano(Photo by Michael Steele/Getty Images)Difatti, continuano a circolare diversi voci sul suo conto, una notizia clamorosa giunge dal, secondo Bolavip il Manchester United avrebbe proposto uno scambio alpiù 20 milioni in cambio di Lozano. In particolare, secondo il portale messicano, sarebbe stato proprio l’allenatore dei Red Devils Ten Hag a fare il nome del Chucky, lo conosce bene in quanto ha ...

