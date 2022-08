Come si suicida candidando Fratoianni: rumors-Pd, l'ultimo disastro di Enrico Letta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Caduto l'accordo con Calenda, si è riaperta, nel Pd, la partita dei collegi uninominali. E dei posti nel listino proporzionale. Questione che a raccontarla sembra tecnica, ma significa la possibilità di tornare in Parlamento oppure no. Questione, insomma, vitale. I nodi che Letta dovrà sciogliere nei prossimi giorni - concordare con gli alleati e poi, internamente, con le varie, agguerrite correnti - sono due. Il primo è rivedere le quote dei collegi da spartire con gli alleati. Ieri si è visto con +Europa, nei prossimi giorni dovrà vedersi con Verdi e Sinistra Italiana. È chiaro che, senza Calenda, i collegi da spartire sono di più. Anche se, in realtà, quelli sicuri sono di meno perché almeno 15, senza Calenda, sono persi in partenza. Nello stesso tempo è cresciuto il pressing interno delle correnti dem per essere meno "generosi" verso gli alleati e dare più spazio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Caduto l'accordo con Calenda, si è riaperta, nel Pd, la partita dei collegi uninominali. E dei posti nel listino proporzionale. Questione che a raccontarla sembra tecnica, ma significa la possibilità di tornare in Parlamento oppure no. Questione, insomma, vitale. I nodi chedovrà sciogliere nei prossimi giorni - concordare con gli alleati e poi, internamente, con le varie, agguerrite correnti - sono due. Il primo è rivedere le quote dei collegi da spartire con gli alleati. Ieri si è visto con +Europa, nei prossimi giorni dovrà vedersi con Verdi e Sinistra Italiana. È chiaro che, senza Calenda, i collegi da spartire sono di più. Anche se, in realtà, quelli sicuri sono di meno perché almeno 15, senza Calenda, sono persi in partenza. Nello stesso tempo è cresciuto il pressing interno delle correnti dem per essere meno "generosi" verso gli alleati e dare più spazio ...

