Carlo Cottarelli si candida con Pd e +Europa Letta | «Perfetta sintesi del nostro lavoro»

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha accettato dirsi con Pd e. Ad annunciarlo è stato Enricoin una conferenza stampa congiunta con Emma Bonino. L’economista rappresenta, per il segretario del Partito democratico, la «» dele dell’accordo tra i due partiti.sarà «to sia collegio uninominale sia nella parte proporzionale», come capolista del Pd in un collegio, epromette che la sua sarà una «tura molto visibile». Latura di, ha aggiunto il segretario dem, anticipa la chiusura delle liste che dovrebbe avvenire entro ferragosto «per poi essere operativi sul territorio». Già ...

EnricoLetta : Grazie a Carlo @CottarelliCPI che si candiderà con la coalizione @pdnetwork @Piu_Europa nel nord Italia.… - riccardomagi : Neanche due mesi fa Calenda definiva Carlo Cottarelli 'il nome perfetto per tenere insieme un campo progressista e… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Carlo Cottarelli: 'Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di candidarmi' #ANSA - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Lo ha annunciato lo stesso #Cottarelli collegato in conferenza stampa con la sede di Roma del partito di Emma #Bonino. 'Ho ac… - monicanardi : RT @AndreaRomano9: Benvenuto Carlo #Cottarelli tra i candidati @pdnetwork e @Piu_Europa ! Competenza, prestigio e credibilità sui conti pub… -

Lo ha dettodurante la conferenza stampa di Più Europa e Pd.era in pole position per essere il candidato del Centrosinistra in Regione Lombardia. Se eletto in Parlamento, ...Lo ha dettoin conferenza stampa con Più Europa e Pd a Roma. +Europadurante la quale hanno annunciato la candidatura di Carlo Cottarelli. Letta a più riprese ha lodato l'operato della Bonino ricordando le loro occasioni di collaborazione, e la senatrice con la ...(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2022 "Ho lavorato nell'ultimo anno nell'area liberal democratica per dare un programma. Ho lavorato anche con il Pd, con le agorà democratiche. E' stato per me natural ...