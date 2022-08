Calciomercato Milan – Oggi incontro con gli agenti di Tomori per il rinnovo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi potrebbe essere la giornata del rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan: previsto un incontro tra gli agenti del giocatore e il club Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022)potrebbe essere la giornata deldi Fikayocon il: previsto untra glidel giocatore e il club

calciomercatoit : ?? - cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - Gazzetta_it : Tra Onyedika, Sarr e Onana spunta #Santamaria: #Milan, è casting a centrocampo - sportli26181512 : Mercato Milan: tutto fermo per Diallo e Tanganga, non c'è accordo sulla formula: Gli obiettivi del Milan per la dif… - ILCARRODIPELLE1 : RT @MilanNewsit: Mercato Milan: tutto fermo per Diallo e Tanganga, non c'è accordo sulla formula -