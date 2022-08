Atletica, Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 a Montecarlo: 8° in Diamond League, andrà agli Europei? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prestazione sottotono da parte di Gianmarco Tamberi in occasione della tappa di Diamond League che si disputa a Montecarlo. Il Campione Olimpico di salto in alto non riesce a decollare nel Principato di Monaco e conclude soltanto all’ottavo posto questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Il marchigiano ha superato 2.20 metri al secondo tentativo e poi ha commesso tre nulli a 2.25. Una serata non di certo esaltante allo Stadio Louis II, dove sei anni fa realizzò il record italiano (2.39) prima di infortunarsi alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Dopo aver vinto in Ungheria un paio di giorni fa superando 2.24 e poi tentando anche un 2.30, oggi l’azzurro ha compiuto un passo indietro. Probabilmente accusa ancora i postumi della positività ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prestazione sottotono da parte diin occasione della tappa diche si disputa a. Il Campione Olimpico di salto in alto non riesce a decollare nel Principato di Monaco e conclude soltanto all’ottavo posto questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il marchigiano ha superato 2.20 metri al secondo tentativo e poi ha commesso tre nulli a 2.25. Una serata non di certo esaltante allo Stadio Louis II, dove sei anni fa realizzò il record italiano (2.39) prima di infortunarsi alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016. Dopo aver vinto in Ungheria un paio di giorni fa superando 2.24 e poi tentando anche un 2.30, oggi l’azzurro ha compiuto un passo indietro. Probabilmente accusa ancora i postumi della positività ...

