VIDEO Gianmarco Tamberi vince in Ungheria | salta 2 24 | poi la prova a 2 30 verso gli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 9 agosto 2022)ha fatto il suo ritorno in gara dopo il quarto posto ottenuto ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto si è rimesso in gioco al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar (). Il marchigiano è riuscito are la gara grazie a un percorso netto fino a 2.24 metri. Ha superato l’asticella al primo tentativo, riuscendo ad avere la meglio sul tedesco Tobias Potye (2.24 alla seconda) e sull’ucraino Andriy Protsenko (il bronzo iridato ha superato 2.18 e poi ha commesso un errore a 2.21, 2.24 e 2.27). L’azzurro è poi incappato in un paio di nulli a 2.27 e poi ha cercato il 2.30, non riuscendo nel tentativo ma traendo indicazionigli. Di seguito il ...