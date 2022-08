Uomini e Donne, arriva la rivale di Ida Platano: Riccardo è pazzo di lei (Di martedì 9 agosto 2022) Ida Platano, ormai veterana di Uomini e Donne Over, è conosciuta dal grande pubblico, appunto, per essere diventata una delle protagoniste più amate e (in)discusse del famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Con la nuova edizione del programma alle porte già iniziano a circolare diversi rumors che vedrebbero l’ingresso di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 agosto 2022) Ida, ormai veterana diOver, è conosciuta dal grande pubblico, appunto, per essere diventata una delle protagoniste più amate e (in)discusse del famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Con la nuova edizione del programma alle porte già iniziano a circolare diversi rumors che vedrebbero l’ingresso di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TNannicini : 31 anni fa la Vlora sbarcò a Bari. Quelle donne e quegli uomini hanno fatto più ricco il nostro Paese. Ora il gover… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - matteosalvinimi : Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus serviz… - MRitaIalongo : RT @AlzogliOcchi: 'L'obiettivo principale dell'educazione nelle scuole dovrebbe essere quello di creare uomini e donne che siano capaci di… - DoctorSassaroli : @Scimmiapelatina Acqua passata non macina più Stai a guardare con quanti uomini è andata a letto lei ma non dici co… -