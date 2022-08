Signorini rivela su Ilary Blasi: “L’ho sentita e vi dico come sta..” (Di martedì 9 agosto 2022) Signorini : Sono recentemente spuntate alcune indiscrezioni sull’attuale condizione di Ilary Blasi dopo la sua discussa separazione da Francesco Totti. Vediamo come se la sta passando la celebre showgirl Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio, sui giornali scandalistici non si parla davvero più d’altro. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di come se la passi Francesco in quel di Sabaudia in compagnia dei suoi amati figli. Molto recentemente sono stati pubblicati alcuni scatti un cui il Pupone si gode una bellissima giornata di mare insieme a sua figlia. Quello che, però, sta tenendo banco su ogni rivista di gossip è la sua ipotetica relazione con Noemi Bocchi. Sembra proprio, infatti, che la donna abbia raggiunto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 agosto 2022): Sono recentemente spuntate alcune indiscrezioni sull’attuale condizione didopo la sua discussa separazione da Francesco Totti. Vediamose la sta passando la celebre showgirl Da quandoe Francesco Totti si sono detti addio, sui giornali scandalistici non si parla davvero più d’altro. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato dise la passi Francesco in quel di Sabaudia in compagnia dei suoi amati figli. Molto recentemente sono stati pubblicati alcuni scatti un cui il Pupone si gode una bellissima giornata di mare insieme a sua figlia. Quello che, però, sta tenendo banco su ogni rivista di gossip è la sua ipotetica relazione con Noemi Bocchi. Sembra proprio, infatti, che la donna abbia raggiunto ...

