Salernitana, preso Vilhena (Di martedì 9 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – La Salernitana accelera sul mercato e lo fa decisamente nella giornata di ieri, risolvendo (?) un caso spinoso, piazzando un colpo a sensazione e gettando le basi per concluderne altri quattro. COLPO Vilhena Tonny Emilio Trindade de Vilhena (nella foto) è un nuovo calciatore della Salernitana. L’olandese, di origine angolana, questa mattina sarà a Salerno per svolgere le visite mediche e potrebbe essere a disposizione di Nicola già per la Roma. Il centrocampista è stato prelevato dall’Espanyol in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa tre milioni. Nato il 3 gennaio 1995 a Maassluis, nei Paesi Bassi, Vilhena nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Mezzala dalla grande rapidità e dalle ottime ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 9 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Laaccelera sul mercato e lo fa decisamente nella giornata di ieri, risolvendo (?) un caso spinoso, piazzando un colpo a sensazione e gettando le basi per concluderne altri quattro. COLPOTonny Emilio Trindade de(nella foto) è un nuovo calciatore della. L’olandese, di origine angolana, questa mattina sarà a Salerno per svolgere le visite mediche e potrebbe essere a disposizione di Nicola già per la Roma. Il centrocampista è stato prelevato dall’Espanyol in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa tre milioni. Nato il 3 gennaio 1995 a Maassluis, nei Paesi Bassi,nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Mezzala dalla grande rapidità e dalle ottime ...

