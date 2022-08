Ronaldo, futuro incenrto. I tifosi del Manchester contro CR7 (Di martedì 9 agosto 2022) Il grande amore tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è finito. Dopo aver saltato gran parte della preparazione per cercare una nuova squadra che giocasse la Champions League, l'attaccante portoghese è partito dalla panchina contro il Brighton; le sue espressioni di fastidio rivolte verso il mister Ten Hag non sono piaciute a gran parte dei tifosi che hanno lanciato sui social la campagna #RonaldoOut.D'altronde, il portoghese al Manchester United non sembra felice e non sta facendo niente per nasconderlo, in questi giorni come negli ultimi mesi. La mancata qualificazione in Champions League ha inevitabilmente cambiato le prospettive di CR7, che sa di avere le ultime possibilità per scrivere nuovi numeri storici nella massima competizione europea. È il suo mondo, che però non lo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Il grande amore tra Cristianoe ilUnited è finito. Dopo aver saltato gran parte della preparazione per cercare una nuova squadra che giocasse la Champions League, l'attaccante portoghese è partito dalla panchinail Brighton; le sue espressioni di fastidio rivolte verso il mister Ten Hag non sono piaciute a gran parte deiche hanno lanciato sui social la campagna #Out.D'altronde, il portoghese alUnited non sembra felice e non sta facendo niente per nasconderlo, in questi giorni come negli ultimi mesi. La mancata qualificazione in Champions League ha inevitabilmente cambiato le prospettive di CR7, che sa di avere le ultime possibilità per scrivere nuovi numeri storici nella massima competizione europea. È il suo mondo, che però non lo ...

