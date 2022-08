Recuperato al largo della Calabria il jet americano caduto in mare

ilgiornale : Sono durate quasi un mese le ricerche dell'F18 statunitense precipitato al largo delle coste italiane l'8 luglio sc… - lametino : Recuperato a largo della Calabria jet Usa caduto da portaerei a luglio - - autocostruttore : Recuperato il jet caduto dalla portaerei Usa al largo della Calabria. Momenti di tensione per l'avvicinamento di unità russe - abunomnes : Recuperato il jet caduto dalla portaerei USA. ???? Il caccia F-18 era caduto dal ponte a largo della Calabria. Utiliz… - AndreaBinotto01 : @Ozammot @tagnottapagnott Dovresti veramente recuperarti la storia di Pietro Querini, armatore veneziano recuperato… -

E' stato recuperato lo scorso 3 agosto il caccia F-18 Hornet caduto dal ponte della portaerei Truman lo scorso 8 luglio non lontano dalle coste della Calabria. E' quanto riferisce La Repubblica. La questione fu posta anche per un altro incidente, quello che coinvolse un F-35B britannico precipitato al largo del Mediterraneo orientale a novembre. L'F-18 era imbarcato sulla portaerei Uss Harry Truman. La Marina degli Stati Uniti ha comunicato oggi di avere recuperato il mezzo il 3 agosto scorso.