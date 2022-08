Rai, "una seduta psicoanalitica": calvario d'estate, cosa mandano in onda (Di martedì 9 agosto 2022) Tutte le tv del mondo, nel periodo estivo, riempiono i palinsesti di repliche di programmi andati in onda nell'autunno/inverno che in genere, abbiano avuto un buon successo. Al di là di questo, quando non si vuole investire in nuove produzioni la replica dei programmi passati è l'unica strada percorribile. La verità è che una lunga stagione di repliche, per quelle persone non più giovanissime che trascorrono molte ore davanti al televisore, rappresenta una articolata seduta psicoanalitica. Ti torna alla mente come stavi nel momento in cui vedevi per la prima volta quel programma, ricordi lo stato d'animo, con chi lo hai visto, se nella coppia era un momento d'amore o lite. Il programma Techetechetè è esattamente la prova di quello che stiamo dicendo. Vedere I Camaleonti oppure i Dik Dik in un successo del passato, ti fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Tutte le tv del mondo, nel periodo estivo, riempiono i palinsesti di repliche di programmi andati innell'autunno/inverno che in genere, abbiano avuto un buon successo. Al di là di questo, quando non si vuole investire in nuove produzioni la replica dei programmi passati è l'unica strada percorribile. La verità è che una lunga stagione di repliche, per quelle persone non più giovanissime che trascorrono molte ore davanti al televisore, rappresenta una articolata. Ti torna alla mente come stavi nel momento in cui vedevi per la prima volta quel programma, ricordi lo stato d'animo, con chi lo hai visto, se nella coppia era un momento d'amore o lite. Il programma Techetechetè è esattamente la prova di quello che stiamo dicendo. Vedere I Camaleonti oppure i Dik Dik in un successo del passato, ti fa ...

