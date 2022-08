Poliziotto ubriaco gli spara in fronte Campione di ju jtsu ucciso a una festa (Di martedì 9 agosto 2022) Tragica morte per una leggenda del Jiu Jitsu brasiliano: il 33enne Leandro Lo, otto volte Campione del mondo in tre categorie di questa arte marziale, è stato ucciso da un Poliziotto fuori servizio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Tragica morte per una leggenda del Jiu Jitsu brasiliano: il 33enne Leandro Lo, otto voltedel mondo in tre categorie di questa arte marziale, è statoda unfuori servizio ...

BeltramoPaolo : Ma va, un poliziotto brasiliano ubriaco che spara alla testa ad uno per un litigio? Come mai non mi sorprende? La l… -