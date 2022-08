Petrolio: chiude in calo a New York a 90,50 dollari (Di martedì 9 agosto 2022) Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,29% a 90,50 dollari al barile. . 9 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,29% a 90,50al barile. . 9 agosto 2022

fisco24_info : Petrolio: chiude in calo a New York a 90,50 dollari: Quotazioni perdono lo 0,29% - ansa_economia : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 90,76 dollari. Quotazioni salgono dell'1,97% #ANSA - Benzinga_Italia : ???? Il #Nasdaq chiude in calo, ma il #greggio sale di oltre il 3% ?????? #petrolio #borsa #finanza - newsfinanza : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 90,76 dollari - fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 90,76 dollari: Quotazioni salgono dell'1,97% -