Paolo Bonolis e Enrico Brignano hanno litigato: la verità sul funerale di Gigi Proietti (Di martedì 9 agosto 2022) Paolo Bonolis ed Enrico Brignano hanno litigato. Il motivo? Prova a spiegarlo una Gola Profonda che ha parlato con il settimanale Di Più Tv. Cos'è successo tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano? Sembra che tra i due non corra di recente buon sangue. Eppure erano amici, sino a poco tempo fa. Sembra che neanche le compagne dei due si rivolgano la parola. La voce che gira è che il rapporto si sia incrinato tempo fa, quando i due si recarono ai funerali di Gigi Proietti. Due anni fa, quindi, nel coso dei quali la ferita si è allargata. Nessuno avrebbe fatto nulla per suturarla, a quanto sembra. Ma il motivo scatenante di questa lite? Pare che durante la cerimonia in onore di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 agosto 2022)ed. Il motivo? Prova a spiegarlo una Gola Profonda che ha parlato con il settimanale Di Più Tv. Cos'è successo traed? Sembra che tra i due non corra di recente buon sangue. Eppure erano amici, sino a poco tempo fa. Sembra che neanche le compagne dei due si rivolgano la parola. La voce che gira è che il rapporto si sia incrinato tempo fa, quando i due si recarono ai funerali di. Due anni fa, quindi, nel coso dei quali la ferita si è allargata. Nessuno avrebbe fatto nulla per suturarla, a quanto sembra. Ma il motivo scatenante di questa lite? Pare che durante la cerimonia in onore di ...

MCriscitiello : @TriestinaCalcio che scoperta! Arriva Davide Bonolis, attaccante 2003, figlio di Paolo e @SBruganelli… - ccastielbee : RT @crocinoo: paolo bonolis when paolo bruttolis walks in - MondoTV241 : Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo, giocherà nella Triestina #paoloBonolis #davideBonolis #calcio - aihodyu1n : RT @crocinoo: paolo bonolis when paolo bruttolis walks in - infoitsport : Il figlio di Paolo Bonolis giocherà con la Triestina in serie C -