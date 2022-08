Olivia Newton-John si è spenta a 73 anni. Una vita piena di successi (Di martedì 9 agosto 2022) e grandi soddisfazioni. Il ricordo di John Travolta Olivia Newton-John si è spenta a 73 anni dopo aver combattuto per molto tempo contro il cancro. Nella sua lunga carriera è stata una cantante e attrice, il ruolo che forse tutti ricordano è quello di Sandy accanto a John Travolta nel celebre musical Grease. Alla notizia della sua morte John Travolta ha dichiarato: «Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John». Poi ha aggiunto: «Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto». Australiana di origine ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 agosto 2022) e grandi soddisfazioni. Il ricordo diTravoltasi èa 73dopo aver combattuto per molto tempo contro il cancro. Nella sua lunga carriera è stata una cantante e attrice, il ruolo che forse tutti ricordano è quello di Sandy accanto aTravolta nel celebre musical Grease. Alla notizia della sua morteTravolta ha dichiarato: «Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo». Poi ha aggiunto: «Mia carahai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto». Australiana di origine ...

fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - alex_liccardo : La cantante e attrice australiana (ma nata a Cambridge) è nota per il suo ruolo di Sandy in Grease ma anche per una… - Maurizi46052531 : RT @BonomiAllegra: @LaStampa Una scemenza simile non merita risposta. Però voi... proprio il giorno dopo che ci ha lasciato una persona ecc… -