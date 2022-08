Monza, no stop: preso Petagna, vicini Pablo Mari e Rovella (Di martedì 9 agosto 2022) Il calciomercato del Monza si è aperto col botto e potrebbe chiudersi in maniera ancor più fragorosa. Perché l’intento del presidente Berlusconi e dell’ad Galliani è sempre quello di allestire una squadra in grado non solo di raggiungere una salvezza comoda, ma di dar costantemente filo da torcere alle squadre di medio-alta classifica. Insomma, l’obiettivo dei brianzoli è quello di candidarsi per il ruolo di outsider della Serie A e, per raggiungerlo, il club continua a mettere a segno colpi degni di una big. Se il mercato di Inter e Milan infatti sta vivendo una fase di stallo, il Monza si conferma una delle squadre più attive della sessione estiva. Dopo rinforzi del calibro di Cragno, Ranocchia, Sensi, Marlon, Caprari e Pessina, oggi è arrivata la fumata bianca anche per Petagna: il centravanti chiesto a gran voce da Stroppa già ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Il calciomercato delsi è aperto col botto e potrebbe chiudersi in maniera ancor più fragorosa. Perché l’intento del presidente Berlusconi e dell’ad Galliani è sempre quello di allestire una squadra in grado non solo di raggiungere una salvezza comoda, ma di dar costantemente filo da torcere alle squadre di medio-alta classifica. Insomma, l’obiettivo dei brianzoli è quello di candidarsi per il ruolo di outsider della Serie A e, per raggiungerlo, il club continua a mettere a segno colpi degni di una big. Se il mercato di Inter e Milan infatti sta vivendo una fase di stallo, ilsi conferma una delle squadre più attive della sessione estiva. Dopo rinforzi del calibro di Cragno, Ranocchia, Sensi, Marlon, Caprari e Pessina, oggi è arrivata la fumata bianca anche per: il centravanti chiesto a gran voce da Stroppa già ...

paolobrozovic88 : @JackFCIM1908 @totofaz @Tractor220510 Offerte certificate per Pinamonti, riportate concretamente dai due più affida… - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ?? #Juventus, Paul #Pogba non si opera: i tempi di recupero Dopo il consulto medico, la scelta è ricaduta sulla terapia… - ProfidiAndrea : ?? #Juventus, Paul #Pogba non si opera: i tempi di recupero Dopo il consulto medico, la scelta è ricaduta sulla ter… - iltoroaddosso : Aggiornamento ufficiale del #Torino sulle condizioni di David #Zima, infortunatosi contro il Nizza. Per lui uno sto… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Presidente #Salernitana: 'Pensiamo anche a #Mertens: la verità! Piatek, Maupay e Mazzocchi-Monza...' 'Non solo #Lovato, nu… -