Maria Gabriella Capizzi e il progetto “Io sono Archimede” (Di martedì 9 agosto 2022) Resistere al fascino dei monumenti antichi è impossibile. Lo sa bene Maria Gabriella Capizzi, fondatrice del Museo Archimede e Leonardo di Siracusa. La sua idea porta residenti e turisti alla scoperta del Duomo e del Teatro Greco di con una guida d’eccezione. Il progetto fa conoscere al pubblico il grande scienziato: infatti il genio aretuseo racconta Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) Resistere al fascino dei monumenti antichi è impossibile. Lo sa bene, fondatrice del Museoe Leonardo di Siracusa. La sua idea porta residenti e turisti alla scoperta del Duomo e del Teatro Greco di con una guida d’eccezione. Ilfa conoscere al pubblico il grande scienziato: infatti il genio aretuseo racconta

infoitcultura : Maria Gabriella Capizzi e il progetto “Io sono Archimede” - SiracusaPress : ?'Io sono Archimede, Siracusa tra le mani' è il nuovo progetto editoriale della fondatrice del Museo Archimede e Le… - ComuneRoccaSG : Suggestivo concerto quello di ieri sera proposto dell’artista Maria Gabriella Castiglione a Rocca San Giovanni. Ne… - sigma_tao : Le nozze con il Principe furono celebrate a Roma 8 nella Cappella di san paolo da san pio il futuro erede al tr… - liberaurora : RT @itsgiadaa__: Per me #ilparadisodellesignore sta in Tina Gabriella Roberta Marta Stefania Maria che attraverso il paradiso e grazie al l… -