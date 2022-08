LIVE Berrettini-Carreno Busta 3-6 2-6, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: passa lo spagnolo, prova deludente del romano (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 19.49 La nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Carreno Busta finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le sfide di Camila Giorgi e Fabio Fognini. Buona serata a tutti! 19.48 Carreno Busta adesso affronterà uno fra Fognini e Rune. 19.47 A preoccupare per Berrettini è la condizione fisica. Molto macchinoso il romano, lento in uscita dal servizio ed ha servito molto peggio del solito. 19.46 30 errori gratuiti per Berrettini e appena una prima su due. Appena sette errori per lo spagnolo che è stato pressoché ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 19.49 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le sfide di Camila Giorgi e Fabio Fognini. Buona serata a tutti! 19.48adesso affronterà uno fra Fognini e Rune. 19.47 A preoccupare perè la condizione fisica. Molto macchinoso il, lento in uscita dal servizio ed ha servito molto peggio del solito. 19.46 30 errori gratuiti pere appena una prima su due. Appena sette errori per loche è stato pressoché ...

