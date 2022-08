Lazio Ilic, Lotito l’ha bloccato ma attenzione al Milan: le ultime (Di martedì 9 agosto 2022) La Lazio ha bloccato Ilic, ma ancora deve risolvere il nodo Luis Alberto, attenzione al Milan che potrebbe inserirsi La Lazio ha bloccato Ilic, ma ancora deve risolvere il nodo Luis Alberto, attenzione al Milan che potrebbe inserirsi. Il Mago non va più al Siviglia, che ha preso Isco, e oggi tornerà a Formello. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron del Verona Setti avrebbe messo la deadline a ferragosto per la cessione del serbo. Il Milan perso Renato Sanches cerca un centrocampista e potrebbe superare i biancocelesti per Ilic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Laha, ma ancora deve risolvere il nodo Luis Alberto,alche potrebbe inserirsi Laha, ma ancora deve risolvere il nodo Luis Alberto,alche potrebbe inserirsi. Il Mago non va più al Siviglia, che ha preso Isco, e oggi tornerà a Formello. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron del Verona Setti avrebbe messo la deadline a ferragosto per la cessione del serbo. Ilperso Renato Sanches cerca un centrocampista e potrebbe superare i biancocelesti per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #LuisAlberto: nuovi passi del #Siviglia che chiede prestito con obbligo. #Ilic ha fretta, vuole la #Lazio (ha altre… - AlfredoPedulla : #LuisAlberto: la soluzione (#Siviglia o no) nel giro di 5-6 giorni. #Sarri ritiene #Ilic (bloccato dalla #Lazio) pe… - milivnkovic : mi sono svegliata con una voglia assurda di Ilic alla Lazio - LazioNews_24 : #Lazio, occhio al Milan per #Ilic - alep_real : Mercato #Lazio Emerson Palmieri non è un obiettivo. Restano in piedi Valeri e Marcelo (ma deve uscire Hysaj); Is… -