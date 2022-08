“La verità su noi due” Claudio Amendola rompe il silenzio dopo le voci su Francesca Neri

(Di martedì 9 agosto 2022) Arrivano novità sul presunto addio tra25 anni di grande amore. A soffermarsi sulleriguardanti una loro possibile separazione è stato lo stesso attore, che ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Di Più Tv. Le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni e chiudono probabilmente in maniera definitiva la questione.assoluto invece da parte della donna, che ha preferito non commentare assolutamente questi rumor insistenti. Ma era stato detto anche di più nei giorni scorsi su. Parlando di separazione, il sito Dagospia aveva pure fornito ulteriori particolari clamorosi: “La storia d’amore tra ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Noi, rovinati dai vaccini. Ora vi chiediamo verità Si chiamano Giovanni, Frances… - LaVeritaWeb : Si chiamano Giovanna,Francesco, Michele, Tony e Giuseppe. Raccontano il loro dolore: «Qualcuno ne risponda». Ricerc… - matteorenzi : L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli… - dyhyh5v6vz : RT @IngaldoO: Leggo gente che si incazza con lei perché ha detto una verità. Ma dovremmo incazzarci con noi stessi. Non siete d'accordo? - mar40248589 : RT @LaVeritaWeb: Si chiamano Giovanna,Francesco, Michele, Tony e Giuseppe. Raccontano il loro dolore: «Qualcuno ne risponda». Ricercatore r… -

Servizio Informazione Religiosa

'Oggi - afferma Cristiana Dobner in un editoriale pubblicato sul Sir - veglia su diin tempi ... il lascito di pensatrice fenomenologa e teologa non lasciano dubbi: la', sostiene Dobner. ...Da Fratelli d'Italia si negano divisioni con Lega e Fratelli d'Italia sul tema: 'No, non ci sono divisioni - ha detto Leo al quotidiano& Affari - Crediamo ancheche, per le partite Iva, ... Edith Stein. Doctor veritatis, testimonianza di verità