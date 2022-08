La festa in piscina finisce in tragedia. Arcangelo, 32 anni, muore dopo un tuffo (Di martedì 9 agosto 2022) Dramma in piscina, Arcangelo Moscaritolo batte la testa e muore. È successo a Formia, precisamente in una villetta a Santo Janni. La vittima, figlio dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Minturno, era a casa di amici e ha battuto la testa dopo un tuffo in piscina. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti su richiesta degli amici presenti. Il giovane non ha ripreso conoscenza ed è stato dichiarato morto sul posto. Intervenuti anche gli agenti del Commissariato di polizia di Formia che stanno svolgendo accertamenti per capire la dinamica dei fatti. Il corpo è disposizone della Procura della Repubblica di Cassino. Dramma in piscina, Arcangelo Moscaritolo batte la testa e muore Il sindaco Minturno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Dramma inMoscaritolo batte la testa e. È successo a Formia, precisamente in una villetta a Santo J. La vittima, figlio dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Minturno, era a casa di amici e ha battuto la testaunin. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti su richiesta degli amici presenti. Il giovane non ha ripreso conoscenza ed è stato dichiarato morto sul posto. Intervenuti anche gli agenti del Commissariato di polizia di Formia che stanno svolgendo accertamenti per capire la dinamica dei fatti. Il corpo è disposizone della Procura della Repubblica di Cassino. Dramma inMoscaritolo batte la testa eIl sindaco Minturno ...

